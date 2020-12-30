

ولجأ عدد كبير من الفنانين إلى راس السنة 2021 المتلفزه حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الاحتفال بليلة رأس السنة بحفل غنائي يجمع المطرب تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة.





حفلات راس السنة 2021 في مصر



فيما سيكون حفل رأس السنة 2021 على شبكة قنوات "النهار" لنجمي الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال، عبر برنامج الإعلامية ياسمين الخطيب.

ويحتفل الثنائي هاني شاكر وأحمد سعد بليلة رأس السنة في برنامج "ليلة الخميس" مع الإعلامية ياسمين عز على MBC، حيث سيقوما بتقديم أكثر من عمل غنائي سويًا.



وكان من المفترض أن يتم إحياء أكثر من حفل فني في ليلة رأس السنة لكن نظرًا لتدعيات فيروس كورونا تم تأجيلهم لأجل غير مسمى، حيث تم تأجيل حفلات أصالة وعمرو دياب وحكيم ومحمد فؤاد ومحمد حماقي وأخرين.

كما تم تأجيل جميع الحفلات الغنائية التي كانت تقام بشكل سنوي في عدة فنادق بالقاهرة والجيزة بسبب كورونا، حيث أقتصرت الحفلات على الشاشات فقط بدون تواجد جماهيري، حيث قامت عدد كبير من الفضائيات المصرية بأختيار عدد كبير من الفنانين للأحتفال مع جمهورهم عبر شاشات التلفزيون بليلة رأس السنة لهذا العام 2021.



وكان من المفترض أن يتم إحياء أكثر من حفل فني في ليلة رأس السنة لكن نظرًا لتدعيات فيروس كورونا تم تأجيلهم لأجل غير مسمى، حيث تم تأجيل حفلات أصالة وعمرو دياب وحكيم ومحمد فؤاد ومحمد حماقي وأخرين.كما تم تأجيل جميع الحفلات الغنائية التي كانت تقام بشكل سنوي في عدة فنادق بالقاهرة والجيزة بسبب كورونا، حيث أقتصرت الحفلات على الشاشات فقط بدون تواجد جماهيري، حيث قامت عدد كبير من الفضائيات المصرية بأختيار عدد كبير من الفنانين للأحتفال مع جمهورهم عبر شاشات التلفزيون بليلة رأس السنة لهذا العام 2021.





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أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا عدة قرارات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، كان من ضمنها عدم إقامة حفلات رأس السنة 2021 في مصر عشية ليلة رأس السنة وذلك بجميع الفنادق والأماكن المعتادة في مثل هذه المناسبات، وهو ما جعل أقامه الحفلات ستكون عبر التلفاز والإنترنت فقط.