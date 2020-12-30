رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حفلات رأس السنة 2021 في مصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:35 م
حفلات رأس السنة 2021
حفلات رأس السنة 2021
محمد مجدي
طباعة
أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا عدة قرارات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، كان من ضمنها عدم إقامة حفلات رأس السنة 2021 في مصر عشية ليلة رأس السنة وذلك بجميع الفنادق والأماكن المعتادة في مثل هذه المناسبات، وهو ما جعل أقامه الحفلات ستكون عبر التلفاز والإنترنت فقط.

ولجأ عدد كبير من الفنانين إلى راس السنة 2021 المتلفزه حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الاحتفال بليلة رأس السنة بحفل غنائي يجمع المطرب تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة.

حفلات راس السنة 2021 في مصر


فيما سيكون حفل رأس السنة 2021 على شبكة قنوات "النهار" لنجمي الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال، عبر برنامج الإعلامية ياسمين الخطيب.
ويحتفل الثنائي هاني شاكر وأحمد سعد بليلة رأس السنة في برنامج "ليلة الخميس" مع الإعلامية ياسمين عز على MBC، حيث سيقوما بتقديم أكثر من عمل غنائي سويًا.

وكان من المفترض أن يتم إحياء أكثر من حفل فني في ليلة رأس السنة لكن نظرًا لتدعيات فيروس كورونا تم تأجيلهم لأجل غير مسمى، حيث تم تأجيل حفلات أصالة وعمرو دياب وحكيم ومحمد فؤاد ومحمد حماقي وأخرين.
كما تم تأجيل جميع الحفلات الغنائية التي كانت تقام بشكل سنوي في عدة فنادق بالقاهرة والجيزة بسبب كورونا، حيث أقتصرت الحفلات على الشاشات فقط بدون تواجد جماهيري، حيث قامت عدد كبير من الفضائيات المصرية بأختيار عدد كبير من الفنانين للأحتفال مع جمهورهم عبر شاشات التلفزيون بليلة رأس السنة لهذا العام 2021.


اقرأ ايضا

«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الصور

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات «القومى للمسرح»

الاثنين.. عرض فيلم تسجيلي عن رضا عبدالسلام بـ«الأعلى للثقافة»

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

قصة حياة يوسف إدريس بقصر ثقافة المنصورة