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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

لحماية الأسر الأولى بالرعاية.. الغربية تواجه برد الشتاء بـ«ستر ودفا»

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:25 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الخميس، توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز «السنطة، قطور، زفتى»، بالتعاون مع فرع جمعية الأورمان بالغربية، ضمن مبادرة «ستر ودفا»؛ لمجابهة فصل الشتاء، ولحماية الأسر غير القادرة من الصقيع وقرصة برد الشتاء.

وأشارت المديرية، في بيان لها، أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأضافت المديرية، أن هناك خطة محكمة بالتعاون مع الأورمان تنفذ للتوزيع العادل على أقاصى القرى بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من المديرية، وأنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع فرع جمعية الأورمان بالغربية.

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