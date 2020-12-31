وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعام الميلادي الجديد.وتضمنت تهنئة وزير الأوقاف: "أسأل الله أن يجعله عام يمن وبركة وخير على الرئيس وعلى مصرنا العزيزة في ظل قيادته الحكيمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا وسائر بلاد العالمين".