سقوط مستريحة جديدة استولت على مليوني جنيه من ضحاياها

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مستريحة جديدة استولت على مليوني جنيه من ضحاياها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تلقي الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة بقيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت حوالى (مليوني جنيه) لاستثمارها فى مجال تجارة الأحذية، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وقيامها بالاستيلاء على تلك الأموال وامتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ.أكدت تحريات ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة البلاغ.. وبتكثيف التحريات تبين تردد المتهمة على دائرة قسم شرطه الوايلى بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.