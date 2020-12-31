استمرارًا لتأجيج الصراع.. أردوغان يحذر أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار

استمرارًا لتأجيج الصراع ونشر الفوضى، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ، فيما وصف قواته في أذربيجان بوسام الشرف.جاء ذلك في خطاب هاتفي إلى الجنود الأتراك، الموجودين بأذربيجان للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار، ضمن المركز التركي ـ الروسي المشترك.وفي الأول من ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لإنشاء مركز مشترك في منطقة ناغورني كاراباخ لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.ووجه أردوغان الخطاب إلى الجنود خلال مراسم عسكرية أقيمت في باكو، بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، وقادة الجيش، بجانب مسؤولي أذربيجان.