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منوعات

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:06 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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دعاء السنة الجديدة 2021، بمناسبة نهاية العام يحتفل كلًا منا بطريقته الخاصة فمعظمنا يبدأ في الطريق الصحيح وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء والصلاة، ويفضل الكثير الدعاء قبل انتهاء العام وهذه هي الطريقة يمكن من خلالها أن تطبقها على الصلاة أيضا وفقًا لما تريد.

ويعرض لكم " الدستور " بمناسبة العام الجديد، دعاء السنة الجديدة 2021 وأفضل الأدعية للتقرب إلى الله سبحانه.

دعاء السنة الجديدة 2021


1 - اللهمّ إنّا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا.

2 - اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

3 - اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع وأعوذ بك من هؤلاء الأربع.

4 - اللھُم إرزُقنَا رُؤيتُه ؛ وَ زَيارتُة ؛ وَ مُجَاورتُة ؛ وَ شَفاعتُة ؛ وَ صُحبتُة فِي الفُردُوسْ الاعَلىّ.

5 - يآرب اكتب لنا حياة عندك أجمل من حياة الدنيا.

6 - ربيُّ إنيّ أسّألك أنّ تريحَ قلبيّ وفكريّ وأنّ تصرفَ عنَّي شتاتّ العقلّ وآلتفكيّر.

7 - اللهم صل على نبينا محمد، واحشرنا في زُمرته واجعلنا اللهم من أهل شفاعته، وأحيّنا على سنته وتوفنا على ملته وأحشرنا يا الله معه فالجنه.

8 - اللھم جملنا.. بـ قلوب رحيمة وعقول حكيمة وأنفس صبوره.. يارب إجعل إبتساماتنا عادة وحديثنا عبادة.. وحياتنا سعادة.. وخاتمتنا شهادة.

9 - ربنا آتِنَا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أَمرنارشدًادعوة مختصرة احالت الكهف رحمة والخوف أمنًا والذل عزا والفقر غنى ربي رحمتك.

10 - اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي.

واستغلال السنة الجديدة سواء كان بالدعاء أو الصلاة يعتبر من الأمور العظيمة التي يجب أن يمارسها الإنسان في بداية العام الجديد.

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