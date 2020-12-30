مواعيد غلق المحلات الجديد 2020

اقرأ أيضا

رابط موقع وزارة القوى العاملة.. تعرف على أبرز خدماته وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أصحاب المحلات والمطاعم العامة والكافيهات، والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية في إتباع القرارات الجديدة والالتزام بالمواعيد. وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أصحاب المحلات والمطاعم العامة والكافيهات، والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية في إتباع القرارات الجديدة والالتزام بالمواعيد.

يبحث العديد من أصحاب المحلات التجارية عن مواعيد غلق المحلات الجديد 2020، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وشهدت مصر مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات والوفاة بسبب فيروس كورونا، وعقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمناقشة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويسعى مجلس الوزراء، لوضع الإجراءات الاحترازية والوقائية خوفًا على صحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحاول الحكومة في تقليل حالة الازدحام والتكدس في الشوارع، لذلك يقدم لكم " الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات في تقريرها عن مواعيد غلق المحلات الجديد 2020.نظرًا لما تشهده مصر مؤخرًا من ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات والوفاة بسبب فيروس كورونا، ومع حلول رأس السنة الجديدة 2021، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا بتنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات الجديد 2020 والمطاعم العامة والكافيهات، والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على المواطنين وتقليل حالة الازدحام والتكدس في الشوارع، وينفذ قرار غلق وفتح المحلات الجديد 2021 بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 ديسمبر 2020.ويتضمن قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات، والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءًا في الشتاء، والموعد الأخر في فصل الصيف في تمام الساعة 11 مساءًا، وذلك على أن يكون فتح المحلات والمطاعم العامة والكافيهات، والورش والبازارات بداية من الساعة 5 صباحًا وحتى 12 من منتصف الليل في فصل الشتاء أما في فصل الصيف في تمام الساعة 1 صباحًا، أما فيما يخص غلق الورش قال وزير التنمية المحلية تغلق الورش في تمام الساعة 6 مساءًا في فصل الشتاء، والساعة الـ 7 مساءًا في فصل الصيف.