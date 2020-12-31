العراق يعتقل 12 داعشيًا فى نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اعتقال 12 إرهابيًا ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوي.وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه من خلال المتابعة المستمرة لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوي في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابيًا مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش.وأضافت، أن المعتقلين عملوا بما يسمى "ديوان الجند" و"المعسكرات العامة" و"فرقة السيلاوى" و"وحدة الدفاع الجوي" بصفة مقاتل وعنصر إسناد تحت كنى وأسماء مختلفة.وتابعت: أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير.