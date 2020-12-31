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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
جريدة الدستور
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أدانت وزارة الخارجية العراقية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لبدأ عملها بعد تشكيلها تنفيذًا لاتفاق الرياض.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس: "ندين ونستنكر التفجير الذي طال مطار عدن في اليمن والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين، نُقدِّم تعازينا لليمن الشقيق".

وأضاف الصحاف: "نؤكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

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