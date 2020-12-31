البورصة تستهل آخر تعاملات 2020 بـ«صعود طفيف»

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل أخر تعاملات العام الجاري 2020، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية للمصريين، وبعض من العرب.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2246 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13308 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4204 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3102 نقطة.وفي سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد المصدرة لعدد 7.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 274.5 مليون جنيه.وفي السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك كريدي أجريكول، برايم القابضة للاستثمارات المالية، النساجون الشرقيون للسجاد، 75 ألف سهم، 240 ألف سهم، 1934 سهم، 867.7 ألف سهم، 500 ألف سهم، 137 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 511.3 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 22 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة ببنك كريدي أجريكول مصر 867.7 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، 2.6 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.وفي سياق آخر أعلنت شركة السويدى اليكتريك، موافقة مجلس الإدارة على شروط وأحكام عقد التسهيل مع بنك مصر وأي أطراف أخرى بحد أقصى تسهيل 185 مليون دولار، بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وغيره، وإبرام كافة المستندات المتعلقة به، وعقد التسهيل بغرض فتح اعتمادات مستندية تحصيل وإعادة تمويلها وإصدار خطابات ضمان خارجية دفع مقدم لمشروع تصميم وإنشاء سد ومحطة روفيجي للكهرباء بدولة تنزانيا.كما وافق المجلس على كافة ملاحق ومستندات التسهيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقد التسهيل والتي تشمل خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات والسندات لأمر وإخطارات الاستخدام وأي مستندات أخرى تكون متعلقة أو مكملة لعقد التسهيل، ويشمل ذلك أي تعديل أو تغيير أو اضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو أي تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل ومستندات التسهيل والضمان المتعلقة بالعقد.