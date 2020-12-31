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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان المصرى يدين استهداف مطار عدن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، برقية دعم ومواساة إلى سعيد سلطان سعيد البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، يعزيه في ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء.

وقال رئيس مجلس النواب في برقيته:" تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ الانفجارات التي استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها الوطنية والذي راح ضحيته العديد من المواطنين".

وأضاف " عبدالعال": "مجلس النواب المصري يندد بأشد عبارات الاستهجان هذا الحدث المأساوي الذي يؤكد أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام، كما أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لجسر الهوة ووصل الرحم بين الأشقاء".

وتابع: "مجلس النواب المصري يؤكد أن مثل هذه الأعمال غير المسئولة لن تفت في عضد الحكومة الجديدة عن القيام بمهامها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق التي طال أمدها، خالص مواساتنا لكم فى ضحايا هذا الحادث الأليم".

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