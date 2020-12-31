مصرع 12 فى تصادم واشتعال سيارتين بأسوان

وقع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق العلاقى بمحافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع 12 شخصًا أثر اشتعال السيارتين بعد التصادم.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق العلاقى، وكان بحوزة إحدى السيارات جركن بنزين ما أدى إلى اشتعال السيارتين، ما أسفر عن مصرع 12 شخصًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.