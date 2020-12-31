أحمد سعد بعد «رسالة»: سأطرح «سنجل».. زمن الألبومات انتهى

كشف أحمد سعد عن أحدث أغنياته في ليلة رأس السنة تحت عنوان «رسالة»، وتعاون فيها مع الشاعر أدم والملحن أيمن هلال واعتمد خلالها على موسيقي المقسوم وتم طرحها مساء أمس على قناته الخاصة بموقع"يوتيوب".وأكد سعد لـ"الدستور"، أنه يسير بخطة غنائية وهي إصدار أغنية جديدة على طريقة السنجل كل فترة بعد أن قرر عدم نزول ألبوم بشكل كامل مؤكدًا: "الأغنية السنجل بتاخد فرصتها أكتر في انتشارها وطريقة تسويقها وبشوف رد فعل الجمهور بشكل أوضح لأن الألبوم فى حاليًا ممكن أغاني تتظلم وسط الزحمة".وتقول كلمات الأغنية: "رسالة مني ليكو ياللي كنتوا لمة.. رسالة مني ليكو ياللي كنتوا شلة.. رسالة مني ليكو ياللي كنتوا صحبة.. على سكتي أحسن لكم ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشي في طريق.. إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللي سيبتوني غريق".