967 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 60،740.وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، إن البلاد سجلت أيضًا 21 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 900 وفاة منذ بداية الجائحة.