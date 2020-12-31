سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 31-12-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 31-12-2020، أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الاجنبية.
تراجع ملحوظ في بورصة الكويت
وعلي صعيد البورصة، أغلقت بورصة الكويت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي تراجع كافة مؤشراتها، بعكس الثلاثاء الماضي الذي سجل ارتفاعات ملوظة علي معظم المؤشرات خاصة مؤشر الشوق العام حيث صعد بنسبة 0.42% رابحًا 23.23 نقطقة ليغلق عند 5578.49 نقطة.
أما ختام أمس فشهدت هبوط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسرًا 28.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% خاسرًا 36.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.34 نقطة، مانزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسرًا 12.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4551.37 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسرًا 7.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.88 نقطة.
تراجع ملحوظ في بورصة الكويت
وعلي صعيد البورصة، أغلقت بورصة الكويت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي تراجع كافة مؤشراتها، بعكس الثلاثاء الماضي الذي سجل ارتفاعات ملوظة علي معظم المؤشرات خاصة مؤشر الشوق العام حيث صعد بنسبة 0.42% رابحًا 23.23 نقطقة ليغلق عند 5578.49 نقطة.
أما ختام أمس فشهدت هبوط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسرًا 28.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% خاسرًا 36.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.34 نقطة، مانزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسرًا 12.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4551.37 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسرًا 7.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.88 نقطة.