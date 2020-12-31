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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 31-12-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 31-12-2020، أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الاجنبية.

تراجع ملحوظ في بورصة الكويت
وعلي صعيد البورصة، أغلقت بورصة الكويت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي تراجع كافة مؤشراتها، بعكس الثلاثاء الماضي الذي سجل ارتفاعات ملوظة علي معظم المؤشرات خاصة مؤشر الشوق العام حيث صعد بنسبة 0.42% رابحًا 23.23 نقطقة ليغلق عند 5578.49 نقطة.

أما ختام أمس فشهدت هبوط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسرًا 28.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% خاسرًا 36.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.34 نقطة، مانزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسرًا 12.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4551.37 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسرًا 7.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.88 نقطة.

سعر الدينار الكويتي اليوم

أما بالنسبة السوق المحلي، فشهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاعًا في كافة البنوك، ليجل في البنك الأهلي المصري للشراء 51.75 جنيه وللبيع 48.51، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.60 جنيه وللبيع 48.71، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 48.98، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في المصرف العربي الدولي للشراء 51.75 جنيه وللبيع 51.38، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 48.41.

أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 31-12-2020 في البنوك المصرية

وواصل سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل في بنك أتش أس بي سي للشراء 51.68 جنيه وللبيع 51.30، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 47.82، وفي المصرف العربي سجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 47.45، كما بلغ سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية للشراء 51.76 جنيه وللبيع 47.83، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 48.13.

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