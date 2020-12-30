مطالب بعقد اجتماع لاختيار رؤساء الهيئات البرلمانية بحزب الوفد

كشفت مصادر داخل حزب الوفد، عن غضب عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، بسبب عدم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب سوى مرة واحدة يوم 1 فبراير في عام 2020.وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب وعلى رأسهم الدكتور عبد السند يمامة طالب رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة بسرعة عقد اجتماع للهيئة العليا لاختيار رؤساء الهيئات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، ومناقشة عدد من الملفات داخل «بيت الأمة».وكانت قد نشبت خلافات داخل الحزب، قبيل إجراء انتخابات مجلس النواب الأخيرة اعتراضًا على عدد المقاعد المخصصة له بقائمة «من أجل مصر»، الأمر الذي دفع «أبو شقة» إلى احتواء الموقف قبل خوض الانتخابات.وحصل حزب الوفد على 26 مقعدًا بمجلس النواب و10 مقاعد بمجلس الشيوخ، وهو عدد لم يسبق لحزب الوفد الحصول عليها في مجالس الشورى السابقة.