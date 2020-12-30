إيبارشية المنيا تلغي احتفالات رأس السنة

أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، عن إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة مساء غد الخميس، وذلك للحد من التجمعات.وأشارت الإيبارشية، في بيان لها، إلى أن القداسات اليومية سوف تستمر بنسبة 25% مع الحجز المسبق قبل الحضور، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.