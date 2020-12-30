مقتل وإصابة 45 من الجيش السوري في كمين لداعش

قتل 30 عنصرا من قوات الجيش السوري وأصيب آخرين، اليوم الأربعاء، في كمين لتنظيم داعش الإرهابي على حافلات عسكرية بالبادية السورية أثناء عودتهم لقضاء عطلة رأس السنة.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 30 عسكريا إضافة إلى إصابة 15 بجروح متفاوتة بعضهم في حالة حرجة، في كمين لداعش استهدف 3 حافلات عسكرية على طريق حمص-دير الزور، كانت تقل جنودًا من قوات الجيش لقضاء عطلة رأس السنة في منازلهم.وأشار المرصد إلى أن حصيلة الخسائر البشرية ارتفعت خلال الفترة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم إلى 1214 قتيلا من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، بجانب مقتل 601 من تنظيم دعش خلال الفترة ذاتها.