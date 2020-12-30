باكستان تجدد الالتزام بإيجاد حل سياسي للقضية الأفغانية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تؤمن بأن الحرب ليست حلًا لأي مشكلة، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في أفغانستان.وشدد خان، خلال لقائه مع وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نزار أحمد فايزي غورياني، على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات للحد من العنف، مما سيؤدي إلى وقف إطلاق النار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وفي السياق ذاته، جدد رئيس الوزراء الباكستاني دعم بلاده المستمر لجلب السلام والاستقرار في أفغانستان، مضيفًا أن تعزيز الأمن والسلام هناك سيصب في مصلحة المنطقة بأسرها، كما تتمتع إسلام آباد وكابول بإمكانيات ضخمة تساعد على تعزيز العلاقات التجارية.من جانبه، ثمن وزير التجارة الأفغاني الدور الإيجابي الذي تلعبه باكستان في تسهيل عملية السلام الأفغانية، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان.