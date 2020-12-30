الكويت: تفجير عدن يستهدف اتفاق الرياض والحكومة الجديدة

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، بشدة استهداف مطار عدن أثناء وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.واعتبرت الكويت أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.وقالت الخارجية الكويتية في بيان إن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار.يذكر أن ‏الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أكد في وقت سابق اليوم، أن أعمال الحوثيين الإرهابية لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها.ودعا ‏الرئيس اليمني في بيان له ردًا على هجوم عدن، الحكومة لممارسة مهامها بوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن.