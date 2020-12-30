الأعلى للإعلام يبحث مع نقابة الأطباء تنظيم الظهور في البرامج

عقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وذلك لمناقشة وضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية.وحضر اللقاء الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس واللواء أركان حرب أيمن سليمة وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس ود. نجوي الشافعى وكيل نقابة الأطباء عضو مجلس الشيوخ ود. أسامة عبد الحي أمين عام النقابة.واتفق الحضور على ضرورة تنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية، للعمل على حماية المرضى والمواطنين، وتنقية المهنة من الدخلاء والمدعيين، وذلك من خلال عدم ظهور أي شخص إلا إذا كان عضوًا بنقابة الأطباء وحاصلًا على شهادة بيان حالة من النقابة.