رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: إجراءات أمنية مشددة خلال احتفالات رأس السنة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:13 م
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة لبنان
أ ش أ
طباعة
أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) تنفيذ إجراءات أمنية مشددة ورفع حالة الجاهزية، مع اقتراب رأس السنة الجديدة، للحفاظ على الأمن والاستقرار العام في البلاد.

وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان اليوم الأربعاء – أنها بمناسبة اقتراب السنة الجديدة وما يصاحبها من احتفالات وأنشطة، فإنها ستتخذ إجراءات ميدانية تستهدف الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم، وحماية المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية ودور العبادة وأماكن السهر وتأمين حركة السير بهدف الحد من الازدحام.

وأشارت إلى أنها رفعت مستوى الجاهزية إلى الحد الأقصى في كافة وحداتها، مع تكليف العدد اللازم من العناصر الشرطية لتنفيذ تدابير حفظ الأمن والنظام العام على مختلف الأراضي اللبنانية، وتوجيه شعبة المعلومات (الاستخبارات) ووحدات التحري الجنائي بتكثيف الجهد الاستقصائي والقيام بالمهمات الاستطلاعية لمنع حصول أي أعمال مخلة بالأمن.

وأضافت أنه سيتم تسيير دوريات وإقامة حواجز أمنية ثابتة ومتحركة مع تكثيف تواجد ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي على الطرق الرئيسية والتقاطعات المهمة.

وطالب جهاز قوى الأمن الداخلي جموع اللبنانيين بعدم إطلاق النار ابتهاجا برأس السنة الجديدة حفاظا على السلامة العامة، مع التأكيد على ملاحقة المخالفين وفقا للقانون، وأن يلتزم الجميع بارتداء الكمامات أثناء التنقلات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والقدرة الاستيعابية المسموح بها في المطاعم والحانات والملاهي الليلية وأماكن السهر منعا لتفشي وباء كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز ينضم لـ«راديو النيل».. برنامج إذاعي قريبًا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

مفاجأة جديدة فى مذبحة شبرا الخيمة بالقليوبية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الصور

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية وورش فنية لذوى القدرات بثقافة المنيا

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية