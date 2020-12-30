حملة لإزالة البناء المخالف في أرمنت

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة بناحية قرية السلام أسفرت عن إزالة ٢ مخالفة تعدي بالبناء في المهد.وتم إزالة مخالفة تعدي مواطن يدعى «هـ.ا.ع» بالبناء على أرض زراعية على مساحة ١٥٠م٢ بناحية أبو قليعي بقرية السلام، وإزالة تعدي مواطن آخر يدعى «س.م.ك» بالبناء على أرض زراعية على مساحة ٢٠٠م٢ بناحية أبو قليعي بقرية السلام، وتم إزالة حالات التعدي في المهد على كامل المسطح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.