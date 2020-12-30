رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إرسال الأدوية التي تم العثور عليها بغرفة المخرج حاتم علي للطب الشرعي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:08 م
المخرج حاتم علي
المخرج حاتم علي
طباعة
أمرت جهات المختصة بإرسال كمية كبيرة من الأدوية التي تم العثور عليها بغرفة الفنان السوري الراحل حاتم علي بفندق الماريوت، من بينها أدوية حساسية وعقاقير أخرى، إلى مصلحة الطب الشرعي، ومتعلقاته الشخصية ومنها هواتف ومبلغ 35 ألف جنيه وعملات لبنانية ودولارات لمعرفة نوعية الأدوية واستخداماتها.

وانتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفي لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.

وكانت جهات التحقيق قد تحفظت على "سي دي" خاص بالفندق الذي توفي به لمراجعة من ترددوا على الغرفة 1464التي كان يقيم بها
وأكدت التحقيقات الأولية أن الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها المخرج، نتيجة تناوله عقاقير طبية وأدوية، كما أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات مباحث السياحة حول الوفاة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

الصور

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

الأكثر قراءة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تُصدر «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

الإثنين.. عرض فيلم تسجيلي عن رضا عبدالسلام بـ«الأعلى للثقافة»

عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات «القومى للمسرح»

أسامة علام يناقش «حجرة الفراشات» بمنتدى القصة القصيرة