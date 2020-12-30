إرسال الأدوية التي تم العثور عليها بغرفة المخرج حاتم علي للطب الشرعي

أمرت جهات المختصة بإرسال كمية كبيرة من الأدوية التي تم العثور عليها بغرفة الفنان السوري الراحل حاتم علي بفندق الماريوت، من بينها أدوية حساسية وعقاقير أخرى، إلى مصلحة الطب الشرعي، ومتعلقاته الشخصية ومنها هواتف ومبلغ 35 ألف جنيه وعملات لبنانية ودولارات لمعرفة نوعية الأدوية واستخداماتها.وانتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفي لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.وكانت جهات التحقيق قد تحفظت على "سي دي" خاص بالفندق الذي توفي به لمراجعة من ترددوا على الغرفة 1464التي كان يقيم بهاوأكدت التحقيقات الأولية أن الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها المخرج، نتيجة تناوله عقاقير طبية وأدوية، كما أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات مباحث السياحة حول الوفاة.