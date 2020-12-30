وزير خارجية الصين يبدأ جولة إفريقية الأسبوع المقبل

يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بزيارات رسمية إلى نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا وتنزانيا وسيشيل خلال الفترة من 4 إلى 9 يناير 2021، بناء على دعوة من وزراء خارجية هذه الدول الخمس.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" – في تصريح اليوم الأربعاء- إن "الزيارة تأتي في إطار التقليد الذي يتمسك به وزير الخارجية الصيني منذ عام 1991، حيث تكون أفريقيا الوجهة لأول زيارة لبعض دولها كل سنة".وأضاف بين أن "الزيارة تجسد الأهمية الكبيرة التي توليها الصين لتنمية العلاقات بين الجانبين، وأنه منذ اندلاع مرض كوفيد-19، اتحدت الصين وأفريقيا وتكاتفتا لمكافحة الوباء، ما يعكس الأخوة العميقة بينهما. كما تظهر هذه الزيارة رغبة الصين الصادقة وتصميمها الراسخ على تعميق العلاقات الودية مع الدول الأفريقية في فترة ما بعد المرض".