يسرا تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

طمأنت الفنانة الكبيرة يسرا، الجمهور على حالتها الصحية بعد إصابتها خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقالت "الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي، وباتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف خالص الشكر والتقدير ليهم، بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعرك وأتمنى للجميع الشفاء والصحة وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".