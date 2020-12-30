محافظ قنا يثنى على جهود جهاز حماية المنافسة

اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الورشة التدريبية التي عقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم خلالها تدريب كل العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمحافظة قنا.جاءت ورشة العمل التي استمرت لمدة 3 أيام بالمحافظة، فى إطار الحملة التي أطلقها جهاز حماية المنافسة، والتي تهدف إلى مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.ارتكزت عمليات التدريب وفعاليات ورشة العمل التي ألقاها كلٌّ من الدكتورة أميرة عبدالغفار، مدير عام البحوث القانونية بالجهاز، ومحمود عبد الله، مدير إدارة مكافحة التواطؤ في التعاقدات العامة بالجهاز، على التعريف بالمواد القانونية التي تحظر عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات التواطؤ وطبيعتها القانونية، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة، وبحضور وإشراف حازم عمر، نائب محافظ قنا، وكل العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة.وعلى هامش ختام فعاليات ورشة العمل تم تسليم درع الجهاز لمحافظ قنا، إلى اللواء أشرف الداودى، والذي أثنى على الجهود التي بذلها جهاز حماية المنافسة لتوعية العاملين بالمحافظة من أجل مواجهة أى ممارسات ضارة بموارد الدولة، والحد من عمليات التواطؤ التي قد تتم أثناء طرح المناقصات والمزايدات بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة.يذكر أن تلك الحملة تأتي لمواجهة أى ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، حيث تعتمد غالبية الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض مقدم من قِبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين فى الجهات الحكومية، وتقوم على عدة محاور أبرزها: إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، على أن تجوب محافظات الجمهورية.