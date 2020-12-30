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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تسجل أول حالة إصابة بسلالة «كورونا» المكتشفة في بريطانيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:30 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في تايوان
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أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، وتعود لشخص قادم من إنجلترا.

وقال وزير الصحة ورئيس مركز القيادة الوبائية المركزية في البلاد، تشين شيه تشونج، إن مراهقًا وصل على متن رحلة قادمة من لندن يوم الأحد الماضي، ثبتت إصابته بالسلالة الجديدة من الفيروس، بحسب ما نقله موقع «تايوان نيوز» الإخباري المحلي.

وأوضح أن الراكب قدم نتيجة سلبية لاختبار كورونا، أجراه في غضون ثلاثة أيام من موعد رحلته، ومع ذلك، عندما وصل الراكب إلى مطار تايوان تاويوان الدولي، تبينت إصابته بالحمى، وأجري له اختبار وثبتت إصابته بالفيروس في اليوم التالي، ثم تبين لاحقا إصابته بالسلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا.

من ناحية أخرى، أعلن تشونج أن مركز القيادة تفاوض على شراء 20 مليون جرعة من لقاح «كوفيد-19»، بما في ذلك 10 ملايين جرعة من لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا» البريطاني، وتوقع أن تبدأ حملة التطعيم في تايوان بحلول مارس 2021، لافتًا إلى أن العمل لا يزال جاريا لتطوير ثلاثة لقاحات محلية.

وتمكنت تايوان من السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، حيث سجلت حتى اليوم 797 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 702 حالة قادمة من الخارج.

وأبلغت البلاد في 22 ديسمبر عن أول حالة انتقال محلي للعدوى، بعد 250 يومًا دون تسجيل حالات مماثلة.

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