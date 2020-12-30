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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تشدد قواعد الرقابة على الاستثمار الصيني

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعدل تايوان القواعد لتشديد الرقابة على الاستثمارات من الصين لسد الثغرات التي يمكن أن تستخدمها
الكيانات الصينية التي تستخدم هياكل متعددة الطبقات، وفقا لبيان نُشر على موقع وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية على الانترنت.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أنه وفقا للبيان، سوف يُنظر إلى أي عملية شراء أو استحواذ على أصول شركة تايوانية من جانب المستثمرين الصينيين على أنها شكل من أشكال الاستثمار الصيني في الشركة، ويحتاج إلى موافقة حكومة تايوان.

وسوف يتم اعتبار أي شركة يملك مستثمرون صينيون حصة تزيد على 30% منها على أنها شركة صينية.

كما سوف يتم اعتبار أي شركة يشكل المواطنون الصينيون أكثر من نصف أعضاء هيئة صنع القرار فيها على أنها تخضع لسيطرة الصين.

وأشار البيان إلى أنه سوف يتم فرض بعض القيود على الاستثمار من الشركات المملوكة للحزب الشيوعي الصيني والمملوكة للحكومة، وكذلك الاستثمارات العسكرية الصينية.

وتسري التعديلات بأثر فوري، حسبما قال سو تشي-ين، المتحدث باسم لجنة الاستثمار.

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