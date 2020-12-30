أكاديمية تعليمية وهمية تنصب على المواطنين في روض الفرج

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات المعتمدة في منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة.و أكدت التحريات إنشاء حاصل على بكالوريوس، كيان وهمى بدون ترخيص، وإعلانه على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي، عن عقد دورات تدريبية تمكن الملتحقين بالأكاديمية من العمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج،بقصد الإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم بمقر الأكاديمية وعُثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية بأسماء مختلفة، عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مزورين بالكامل، مطبوعات دعائية تعلن عن مزايا الدراسة بالأكاديمية).و بفحص الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية المشار إليها على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تبين احتوائها على العديد من المنشورات التي تؤكد نشاطه الإجرامي، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.