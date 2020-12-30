تأجيل محاكمة 22 متهمًا في «داعش العمرانية» لـ 26 يناير

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأربعاء، محاكمة 22 شخصًا؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابيى بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «داعش العمرانية»، إلى جلسة 26 يناير المقبل؛ لفض الأحراز.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولي قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.