رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد انفجار مطار عدن.. رئيس الوزراء اليمني: لن نتراجع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:02 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
مروة عنبر
طباعة
أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم الأربعاء: «سنمارس عملنا رغم التحديات، ولن نتراجع».

جاء تصريح «عبدالملك» عقب وقوع انفجارين بمطار عدن بالتزامن مع وصول وفد الحكومة الجديدة إلى عدن.

وسقط عدد من القتلى والجرحى إثر وقوع انفجارات في مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبدالملك.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشيرًا إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.

وصدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»