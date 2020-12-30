بعد انفجار مطار عدن.. رئيس الوزراء اليمني: لن نتراجع

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم الأربعاء: «سنمارس عملنا رغم التحديات، ولن نتراجع».جاء تصريح «عبدالملك» عقب وقوع انفجارين بمطار عدن بالتزامن مع وصول وفد الحكومة الجديدة إلى عدن.وسقط عدد من القتلى والجرحى إثر وقوع انفجارات في مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبدالملك.وأكد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشيرًا إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.وصدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.