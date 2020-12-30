محاكمة محمود عزت في «التخابر واقتحام الحدود» أول فبراير

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس»، إلى جلسة أول فبراير.كما قررت المحكمة بضمها مع القضية رقم 56460 لسنة 2013 والمعروفة بـ«اقتحام الحدود الشرقية» لوجود تشابه بين التهم.وتتهم النيابة العامة محمود عزت بقيامه وآخرون سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.