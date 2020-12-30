صحفى ألمانى: سياسة أردوغان الخارجية تستفز الاتحاد الأوروبي

أكد الصحفي الألماني ستيفان أنديرياس كاشدورف، أن السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمثل استفزازا للاتحاد الأوروبي ولحلف الناتو، لافتا إلى أنه يتوجب على الطرفين وضع حد لممارساته.وقال كاشدورف "ماذا ينتظر الاتحاد الأوروبي ولا سيما ألمانيا أكثر من هذا حتى يتخلى عن موقفه المتحفظ تجاه أردوغان، لافتا إلى أن العديد من دول الاتحاد لا تزال تقدم له السلاح رغم ممارساته العدوانية واستفزازاته وهو ما يجب وقفه فورا وتجميد المساعدات المالية والاقتصادية المقدمة له وتجميد الاتحاد الجمركي معه، وفقا لموقع هلافني دينيك السلوفاكي.وأوضح كاشدورف أن أردوغان يحلم بإنشاء امبراطورية عثمانية جديدة، ووفق هذا الحلم يتصرف ويمارس الاعتداءات العسكرية على دول الجوار ويخرق حقوق الإنسان.من جانبها، أكدت صحيفة سمي السلوفاكية أن أردوغان بات يفقد شعبيته داخل تركيا بشكل كبير وفق ما يظهر الكثير من استطلاعات الرأي بسبب سياساته الخطيرة والتي أضرت بالبلاد ما يعني أن أي انتخابات قادمة يمكن أن تشهد خسارته مع حزبه وخروجهما من السلطة.