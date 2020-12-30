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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

والد «فتاة المعادى» يحضر جلسة الحكم على قاتليها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:28 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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وصل والد الفتاة مريم محمد، التي توفيت في واقعة سحل من قبل 3 لصوص، في منطقة المعادي في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل فتاة المعادي»، إلى الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس؛ لحضور جلسة الحكم على 3 متهمين.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهمين الأول والثاني إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهما من عدمه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبدالوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وأضاف قرار الاحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام، حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

كما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

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