نائب: تطوير أداء بنك الاستثمار القومي يساعد في تنفيذ خطط التنمية

أشاد محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بالتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة التطوير الإداري لبنك الاستثمار القومي التي تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة بالبنك وتحسين مؤشرات أدائه.وثمن النائب المجهود الذي تعكف الحكومة حاليًا على بذله من أجل تطوير أداء بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توجيه التمويلات لإنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط الدولة التنموية.كما أشاد محيي الدين في بيان اليوم، بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا الملف في ظل ما تتبناه من مشروعات قومية بارزة تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد تقديره لما قد تم الإعلان عنه على لسان المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالجهود المبذولة في ملف تسوية المديونيات الخاصة بالبنك مع الجهات المختلفة، وتعظيم الأصول، فضلا عن دراسة الحكومة للموقف الخاص بالاستحواذ على بعض الأصول، في إطار جهود الدولة لحل التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.