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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة البريطاني: لقاح «أكسفورد» سينقذنا في الربيع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:17 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: إن «لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا سينقذنا في الربيع».

واعتبر «هانكوك»، في مقابلة تليفزيونية، أن لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للوقاية من كورونا، الذي أقرته بريطانيا اليوم، يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.

وأضاف: «هيئة الصحة الوطنية ستتمكن من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها»، متابعًا: «أنا على ثقة كبيرة الآن، بعد الموافقة على اللقاح هذا الصباح، من أننا سنتمكن من تطعيم عدد كافٍ من المعرضين لخطر الإصابة بحلول الربيع، الأمر الذي سيتيح لنا مخرجًا من هذه الجائحة».

وتابع: «سيتم تمديد إجراءات الإغلاق في إنجلترا لمواجهة العدد المتزايد من الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية عن أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، سمحت باستخدام اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، مضيفة أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستبدأ الآن في وضع استعداداتها المكثفة في مرحلة التنفيذ لطرح اللقاح.

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