11 % زيادة في رسوم توصيل خدمات الكهرباء والغاز بتركيا

وقعت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، على زيادة جديدة على رسوم توصيل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي مع بداية عام 2021، بنسبة 11 %.وتأتي تلك الزيادة، بعدما أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، أمس الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في 2021، إلى 2825 ليرة و90 قرشًا.وكانت الجريدة الرسمية التركية، قد أعلنت مؤخرًا، عن تحمل المواطنين مصاريف انتقالات الموظفين العاملين في شركات الكهرباء، فضلًا عن إضافة النفقات الخاصة بتلك الشركات على الفواتير الشهرية، لمدة 5 سنوات.كما أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، منتصف الشهر الجاري، عن زيادة جديدة في رسوم التوزيع والخدمات للغاز الطبيعي بنسبة 14.05 %.