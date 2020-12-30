ضبط عاطل جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر عملة يجمع مدخرات العاملين بالخارج في محافظة سوهاج.أكدت التحريات قيام شخصين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية ليستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الأول الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليون و500 ألف جنيه مصرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.