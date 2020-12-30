لافروف: نتطلع لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم بعض الخروقات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على استعداد موسكو لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة في ليبيا.وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، اليوم الاربعاء، أن حكومة بلاده تتطلع لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا رغم بعض الخروقات.