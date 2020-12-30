شريف منير يعتذر عن الماراثون الرمضانى ويستعد لتصوير«السرب»

قرر النجم شريف منير الإعتذار عن التواجد في أعمال الموسم الرمضاني الجديد، بعد تلقيه عدة عروض؛ للمشاركة في بطولات بعض الأعمال التي يجرى الإعداد لتصويرها خلال الأيام المقبلة."منير" وافق على بطولة أحد الأعمال خارج الموسم الرمضاني، ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة من خلال قصة اجتماعية ذات طابع كوميدي سيبدأ تصويرها خلال فبراير 2021.وتم ترشيح المخرج الشاب محمد الحماقي للوقوف على إخراج العمل، وسيتم ترشيح باقي أبطال العمل خلال أسابيع لبدء معاينة أماكن التصوير، كما يستعد شريف منير لتصوير مجموعة من المشاهد من فيلم "السرب" الذي يقدمه مع النجم أحمد السقا كضيف للشرف.