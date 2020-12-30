روبى خارج السباق الرمضانى لمشاكل إنتاجية

اعتذرت الفنانة روبي نهائيًا عن عدم المشاركة في الأعمال الرمضانية الموسم المقبل بعد تعثر تصوير مسلسلها الملحمي "بدر البدور" بعد زيادة المشكلات الإنتاجية حوله وتعذر الاتفاق مع أبطال العمل على مدار الشهرين الماضيين، ورفضها المشاركة فى بعض الأعمال الأخرى التى يبدأ تصويرها قريبًا.واتفقت روبي خلال الأيام الماضية على التواجد فى مسلسل اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق للعرض خارج رمضان المقبل، بعد أن كانت الشركة تخطط للعرض فى رمضان ومع التأخير قررت الجهة المنتجة التواجد خارج رمضان.وترتبط روبي حاليًا بعدد من الأعمال السينمائية حتى فبراير المقبل، وبعدها تنسق لبدء تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته سيد رجب وعدد من النجوم والعمل مقترح له اسم "شقة 6" ومن المقرر إعادة النظر فى الاسم خلال الأيام القادمة.