مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

ترتفع مؤشرات البحث على جوجل في الفترة الأخيرة على مواعيد قيام الليل وكيفية أداء صلاة قيام الليل وعدد الركعات، فمن المعروف تقرب المسلم إلى الله بالدعاء، لأن الدعاء يغير الأقدار، لذلك يبحث العديد عن كيفية أداء صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها، وهذا السؤال أجاب عليه عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوهًا أن أقل عدد من ركعات قيام الليل ولا يوجد سقف محدد لها فيمكن للمسلم أن يصلي ما شاء إذا نوى على قيام الليل.

هل يجوز قيام الليل بركعتين

أقل عدد ركعات قيام الليل

وقت صلاة قيام الليل

كيفية صلاة قيام الليل والشفع والوتر

هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة قيام الليل





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ويعرض لكم " الدستور تقرير به كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص كيفية أداء صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء.قال عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يجوز قيام الليل بركعتين ولا يوجد سقف محدد لها فيمكن للمسلم أن يصلي ما شاء إذا نوى على قيام الليل، فيمكن للمسلم أن يصلي بقدر المستطاع والدعاء إلى الله في هذا الوقت يستجاب.أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أقل عدد من ركعات قيام الليل هما ركعتين، ويمكن للمسلم أن يصلي ما شاء من عدد الركعات سواء كان ركعتين أو زيادة عن الركعتين ويجزيه الله تبارك وتعالى على صلاته إذا قلت أو زادت، ولكن الأهم من كل شئ هو المداومة على صلاة قيام الليل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أدوام الأعمال حتى وإن قلت.قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أفضل وقت لصلاة قيام الليل وهي في الثلث الأخير من الليل، كما أنه لا يشترط لأدائها وقت معين.من ضمن الأسئلة التي تطرق ذهن المصلي هي كيفية صلاة قيام الليل والشفع والوتر، حيث يصلي المسلم صلاة قيام الليل بنفس الطريقة التي يصلي بها صلاة الفجر حيث يصلي ركعتين ثم يقرأ الشهادة، ثم يكمل باقي الركعات مثنى مثنى.نعم، تجوز القراءة من المصحف في صلاة قيام الليل، حيث أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز القراءة من المصحف في صلاة قيام الليل، وذلك في حال حافظ المصلي على التركيز والخشوع.