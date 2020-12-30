رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم أوروبا وسهم أسترا زينيكا يربح بعد موافقة بريطانيا على لقاحها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
السوق الأوربي
السوق الأوربي
وكالات
طباعة
صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد موافقة بريطانيا على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 ابتكرته
جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا، فيما عززت مراهنات على مساعدات مالية أمريكية إضافية وجهود تطعيم ضخمة الآمال بأن يحقق الاقتصاد العالمي تعافيا قويا في العام المقبل.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمائة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في عشرة أشهر والذي بلغه فى الجلسة السابقة.

وارتفع سهم أسترا زينيكا 1.3% بعدما قفز فى وقت سابق من الجلسة 3.3 بالمائة ترقبًا لإعلان نبأ الموافقة على اللقاح.

وقالت الشركة إن الترخيص لنظام تطعيم على جرعتين، وإنه جرت الموافقة على اللقاح للاستخدام الطارئ، حيث تواجه بريطانيا سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وساد الفتور أداء معظم أسواق المنطقة نظرا لقلة أحجام التداول في فترة العطلة.

واستقر المؤشر داكس الألماني فيما نزل المؤشران الفرنسي والإسباني 0.1% لكل منهما.

وارتفع سهم أونيكاخا بأكثر من 2%، فيما تراجع سهم ليبربنك 3.6 % بعدما أعلنا عن اتفاق ينطوى على أسهم بالكامل سيسفر عن إنشاء خامس أكبر بنك إسبانى بأصول بنحو 110 مليارات يورو.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

الملك سلمان يدعو أمير قطر للمشاركة فى القمة الخليجية بالسعودية

الصور

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير في دمياط

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

ماذا تفعل عند شراء كميات كبيرة من الخضروات؟

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس