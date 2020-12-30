أعلن الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للجامعات الخاصة والأهلية، شروط إنشاء كليات طب جديدة بالجامعات الخاصة، وهي كالآتي:- إنشاء المستشفيات التعليمية الملحقة بالجامعات، والتي تنشأ حديثًا من حيث توفير كل ما يلزم للإنشاء والآليات والمعايير التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للحصول على الموافقات.- ضرورة توافر معايير للموافقة على إنشاء كليات طب جديدة بالجامعات الخاصة، منها إنشاء مستشفى تعليمي وتوفير الأرض اللازمة لها والارتفاعات المحددة والتراخيص الخاصة والمواصفات الفنية التي تطابق عمليات الإنشاء مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من المستشفى التعليمي، على أن تحدد الجامعة طريقة تعليم الطلاب خلال عامين وإنشاء المستشفى والمكان الذي سيتلقى الطلاب العلم فيه.