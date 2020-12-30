دير الأنبا شنودة بسوهاج يعتذر عن عدم استقبال الزوار في العيد

أعلن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، عن عدم استقبال الزوار في قداس عيد الميلاد المجيد وكذلك عيد الغطاس.وقال الدير في بيان: "نثق في تفهمكم للظروف الحالية رافعين صلواتنا جميعًا، لكي يرفع الله الوباء عن بلادنا والعالم أجمع، وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء".وأعلنت عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية، خلال الأسبوع الجاري عن عدم استقبالها أي زوار، واقتصار صلوات عيد الميلاد المجيد والغطاس، على رهبان الدير فقط، لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.