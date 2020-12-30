حريق في مصنع خشب بالبدرشين

تمكن قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل مصنع خشب في منطقة البدرسين، دون إصابات.وتبين أن الحريق شب على مساحة 350 مترًا أسفل عقار من طابقين لإنتاج المشابك بشارع مصنع المكرونة في منطقة البدرشين.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة، تلقت بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية، وانتقل العميد ماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء بصحبته سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.تم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.