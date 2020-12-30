«نيكي» يتراجع عن أعلى مستوى في 30 عامًا

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في آخر يوم تداول هذا العام، ليتراجع عن أعلى مستوى سجله في أكثر من ثلاثين عامًا، والذي بلغه في الجلسة السابقة حيث جنى المستثمرون الأرباح، لكنه سجل مكاسب للعام الثاني على التوالي.وانخفض نيكي 0.45 بالمئة إلى 27444.17 نقطة اليوم الأربعاء، بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى منذ 16 أغسطس 1990.وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1804.68 نقطة متراجعًا عن أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 والذي سجله أمس الثلاثاء.وبالنسبة للأداء السنوي، صعد نيكي 16 بالمئة مقارنة مع ارتفاع 18.2 بالمئة في 2019. وارتفع المؤشر بنحو 18.4 بالمئة في الربع الأخير من العام مسجلا أعلى زيادة فصلية منذ الثلاثة شهور المنتهية في مارس 2013.وارتفع المؤشر «توبكس» بنحو 4.8 بالمئة في 2020، مقارنة مع ارتفاع يتجاوز 15.2 بالمئة في العام السابق.وتغلق أسواق المال اليابانية أبوابها غدًا الخميس، وتفتح مجددًا الإثنين الرابع من يناير.وانخفض 29 من 33 مؤشرًا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.وكانت الأسهم الأسوأ أداء ضمن أسهم أكبر 30 شركة على المؤشر «توبكس»، سهم هوندا موتور، الذي تراجع 1.78 بالمئة وسهم «شين-إيتسو كيميكال» الذي نزل 1.66 بالمئة.