ليبيا: إعفاء رئيس جهاز الأمن الداخلي من منصبه

أصدر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، الثلاثاء، قرارًا بإعفاء اللواء خليفة محمد حسني من رئاسة جهاز الأمن الداخلي.وقالت الحكومة الليبية، في بيان اليوم إنه صدر قرار آخر بتكليف العميد أمحمد حسن كامل برئاسة جهاز الأمن الداخلي بشكل مؤقت خلفًا للواء خليفة حسني.يأتي ذلك وسط تنسيق بين رئاسة الحكومة الليبية والبرلمان، برئاسة المستشار عقيلة صالح من أجل تعزيز الأوضاع الأمنية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية ومجابهة فيروس كورونا.