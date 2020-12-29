رحيل كاهن بإيبارشية المنوفية متأثرًا بكورونا

رحل مساء اليوم، القس موسى عزيز كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة تتا مركز منوف، التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر تجاوز 63 عاما، قضى منها ما يقارب ٢٩ سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.وولد الأب الراحل يوم ٢٥ مارس ١٩٥٧ وسيم قسًّا، بيد نيافة الأنبا بنيامين مطران الإيبارشية، في ١٧ يناير ١٩٩٢.وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس موسى عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه.